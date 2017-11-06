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Телеканал СТБ / «МастерШеф»-7: вперше за всі сезони правила зміняться

«МастерШеф»-7: вперше за всі сезони правила зміняться

Телеканал СТБ

У вівторок, 7 листопада, телеглядачі побачать 21 випуск «МастерШеф»-7. Новий тиждень підготував для десятки кращих кулінарів-аматорів особливі випробування. Що саме ви побачите в «МастерШеф»-7 випуск 21? Читайте в матеріалі!

мш анонс

Свіжий випуск кулінарної битви стане справжнім відкриттям… зухвалості та несподіванок. Чому Володимир Троцький відмовиться подавати страву і чим це для нього обернеться? Якими новими правилами Ектор Хіменес-Браво приголомшить учасників «МастерШеф»-7?

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мш анонс 2

Невже частина кулінарів розпрощається з думкою про переможний кітель? Які «сюрпризи» підготував Ектор? Дивіться у вівторок, 7 листопада, о 20:00, у 21 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 21 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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