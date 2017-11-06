Місячний календар стрижок на листопад 2017

За допомогою місячного календаря на листопад 2017 ми визначимо сприятливі дні для стрижки волосся та інших перукарських процедур. Фази Місяця безпосередньо впливають на ріст волосся. Залежно від місячного дня стрижка здатна як прискорити цей процес, так і уповільнити його. Таким чином, в певні дні від походу до майстра краще відмовитися, зберігши тим самим здоров’я свого волосся.

Сприятливим періодом для походу в перукарню вважаються дні зростаючого Місяця, адже в цей час волосся росте дуже швидко.

Якщо ви підете стригтися 22 листопада, то посиляться ваше біополе і впевненість в собі. Після походу до майстра в цей день волосся стане здоровим і перестане випадати. До того ж, сміливо можете фарбувати волосся: всі експерименти будуть вдалими.

Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2017: 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 30 листопада.

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До несприятливих днів відносимо насамперед повний Місяць і молодик. У ці дні будь-які перукарські процедури можуть тільки погіршити стан вашого волосся і призвести до втрати життєвої енергії. Також не варто стригти волосся на стику чвертей Місяця, тому що можливе випадіння волосся і поява лупи.

Зверніть увагу на 25 листопада: волосся буде погано лягати і стане схильним до випадіння.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2017: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 листопада.

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