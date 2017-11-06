В минувший четверг Настя Каменских представила первый сольный клип #этомояночь под новым псевдонимом NK. В долгожданном видео, которое снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя предстала в образе жгучей кубинской девушки. Меньше чем за неделю ролик набрал больше миллиона просмотров! Радостной новостью Настя поделилась с поклонниками в Instagram.
«Мне всегда приписывали зарубежные корни из-за внешности. Родилась я в Украине, росла в Италии, долго жила и выступала в США, гастролировала почти по всему миру. В каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала в себя. Это помогло мне создать и запустить NK – музыку без границ», – рассказала Настя.
Напомним, что популярная артистка и судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских недавно объявила о том, что ставит на паузу свое сотрудничество с Потапом. Теперь певица полностью посвятит себя сольному проекту NK.
Сценическое имя – NK – выбрано вовсе не случайно. Это ключевой элемент единой философии Насти Каменских, синоним успеха, таланта, вдохновения и мотивации.
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