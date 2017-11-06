Найчастіше головні болі, нездужання і слабкість пов’язані з магнітними бурями, які відбуваються зазвичай 1-2 рази на місяць. Сьогодні це явище можна успішно спрогнозувати. Для багатьох з нас ці періоди проходять непомітно, але кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур, щоб заздалегідь підготуватися і захистити свій організм. Читайте, коли магнітні бурі в листопаді 2017 проявлять особливий вплив на нас і як максимально від нього захиститися.

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Листопад 2017 року буде відносно спокійним що до магнітних бур. Очікується всього три спалахи слабкої активності:

Перша магнітна буря чекає на нас вже на початку місяця – з 7 по 11 листопада. Її наслідки відчують на собі тільки метеозалежні люди. У цей період намагайтеся уникати стресів, перенапруг, а також недосипання. Краще за все залишитися на ці чотири дні вдома. Частіше пийте заспокійливі чаї з ромашки або меліси.

Другу магнітну бурю в листопаді 2017 варто очікувати вже 15 числа. Наслідки її найбільше відчують на собі сердечники. Уважно стежте за своїм самопочуттям і при щонайменших нездужаннях приймайте необхідні препарати або ж одразу зверніться до лікаря. У цей період у метеозалежних людей також може погіршитися сон. Постарайтеся знизити навантаження на свій організм, також максимально захистіть свій організм від застуд та захворювань.

Третя в листопаді 2017 року магнітна буря відбудеться ближче до кінця місяця – з 20 по 22 число. Вона може привести до головних болів, слабкості і сильного нездужання. Любителям спорту рекомендується зменшити навантаження в цей період. У ці дні також можливе загострення хронічних захворювань – уникайте того, що може їх спровокувати.

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Аби максимально зменшити вплив магнітних бур на організм дотримуйтеся кількох нескладних правил: