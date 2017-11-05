«Хата на тата»-6 випуск 9: героєм проекту стане горе-бізнесмен

Вже завтра, 6 листопада, в ефірі телеканалу СТБ «Хата на тата»-6 випуск 9! Героєм проекту стане тато-мрійник і горе-бізнесмен з Житомирщини – Володимир Ковальчук. Чи допоможуть йому знання і позитивне мислення впоратися із завданнями в «Хата на тата»-6 – читайте у нашому матеріалі.

Герой «Хата на тата»-6 випуск 9 вірить, що скоро стане великим бізнесменом і перетворить рідне село на Житомирщині на елітний курорт, як Буковель. Вірить, але нічого не робить. Про грандіозні плани тата знають всі. Але замість того, щоб працювати, Володимир читає книги про позитивне мислення і мріє про майбутні успіхи. Так сім’я Ковальчук героя він живе вже 18 років.

Чи зможе горе-бізнесмен виконати роботу дружини і що чекає героя – дивіться вже завтра, 6 листопада, у випуску 9 «Хата на тата»-6!