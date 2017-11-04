«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів в десятому випуску

10 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. У цьому випуску в студії спробують з’ясувати, чому мати зникла, залишивши серйозно хвору доньку на бабусю, а також хто з рідних насправді скалічив дівчинку ще до її народження. Детальніше в матеріалі.

15-річна дівчинка з містечка Лиманське Одеської області все своє життя мріяла стати відомою танцівницею. Але страшна хвороба поставила на всіх її планах хрест. За своє життя вона пройшла безліч обстежень, перенесла більше 10 операцій та провела тисячі днів в лікарняних палатах. І все це без підтримки матері, яка пішла коли дівчинка була зовсім маленькою.

Бабуся, яка виховує її в самотужки, впевнена, що внучка стала інвалідом з вини матері. Однак жінка стверджує – свекруха силою забрала у неї доньку, щоб приховати наслідки своїх злодіянь.

Чому мати залишила важкохвору дочка? Хто насправді скалічив життя дитини? Які ще жахливі подробиці розкриються в студії?

Дивіться вже завтра о 21:15 в 9 випуску «Один за всіх»-10

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