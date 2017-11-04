«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники у шостому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 6 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Наймістичніший проект країни продовжить дивувати глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями героїв, які учасники розкриють під час випробування. Завтра екстрасенси відкриють завісу таємниць за допомогою мобільних телефонів п’яти незнайомок. Крім того, вони відправляться в Житомирську область, щоб з’ясувати, що за містична сила забирає на той світ молодих хлопців села Великі Коровинці. Детальніше – в матеріалі.

Учасники 17 сезону «Битви екстрасенсів» продовжують боротьбу за звання кращого ясновидця країни. У першому випробуванні екстрасенси розкажуть факти з життя героїв, лише познайомившись з їх мобільними телефонами. П’ять гаджетів та п’ять людських доль, за кожною з яких ховається справжнє горе. І хоча їх головним завданням буде визначити власника кожного з телефонів, на цьому вони не зупиняться.

Після першого випробування ясновидці відправляться в село Великі Коровинці Житомирської області, щоб з’ясувати, чому в звичайному українському селі відбуваються воістину жахливі речі. Щотижня тут ховають по чотири людини, а всі смерті оповиті таємницею. Однак найзагадковіше – вмирають молоді хлопці, яким навіть немає 30 років.

Що за сила загрожує життю мешканців села? Чому учасницю «Битви екстрасенсів» знайдуть без свідомості? Чи всі зможуть закінчити розслідування цілими і неушкодженими?

Дивіться вже завтра о 19:00 в 6 випуск «Битви екстрасенсів»-17!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ