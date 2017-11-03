Гель-лак підкуповує сучасних жінок своєю стійкістю та легкістю в застосуванні. І сьогодні вже зовсім не обов’язково йти до салону, щоб зробити манікюр за допомогою гель-лаку. Ви можете без проблем придбати професійні матеріали і провести цю процедуру самостійно. Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах, що для цього знадобиться і наскільки він шкідливий – читайте в нашому матеріалі.

Ми підготували для вас список засобів, необхідних для покриття нігтів гель-лаком:

манікюрні інструменти

шліфувальна пилка (баф)

знежирюючий засіб

серветки без ворсу

праймер

базове покриття

кольоровий гель-лак

топове покриття

UV- або LED-лампа

олія для кутикули

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Етапи нанесення гель-лаку:

Зробіть гігієнічний манікюр: обробіть кутикулу, надайте нігтям бажану форму і відшліфуйте нігтьову пластину спеціальною пилкою – бафом. Далі обробіть нігті знежирюючим засобом за допомогою безворсових серветок. В якості альтернативи підійде спирт і рідина для зняття лаку. Покрийте нігті одним шаром праймера. Нанесіть тонким шаром базове покриття і просушіть в лампі. Далі приступайте до кольорового покриття. Нанесіть перший шар лаку і просушіть його. Теж саме виконайте з другим шаром. Закріпіть “шелак” топовим покриттям, профарбуйте ніготь і з внутрішньої сторони також. Просушіть в лампі. Знежирювачем видаліть липкий шар з нігтів. Змастіть шкіру біля основи нігтя маслом для кутикули. Якщо лак потрапив на шкіру навколо нігтя, видаліть його за допомогою пилочки.

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Чи шкідливий гель-лак для здоров’я?

Навколо теми гель-лаку не вщухають суперечки: чи завдає він шкоди нігтям і чи так безпечна UV-лампа? Спробуємо розібратися в цих питаннях. Отже, сам по собі гель-лак абсолютно нешкідливий, тут головне – дотримуватися технології нанесення, щоб не травмувати нігті. Також вибирайте лаки перевірених виробників: цим ви забезпечите себе від токсичних компонентів. Що стосується впливу ультрафіолету: якщо лампа якісна, то вона і безпечна. Головне – стежити за своєчасною заміною лампочок. Але ви можете перестрахуватися і нанести сонцезахисний крем на руки перед процедурою.

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