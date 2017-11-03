Уже у суботу, 4 листопада, відбудеться 10 випуск «Х-фактор»-8! Цього разу судді підготують своїм командам фінальне випробування, після якого наставники визначать 12-ку найбільш гідних учасників восьмого сезону. Більш того, вперше в історії шоу голосування за учасників почнеться за тиждень до прямих ефірів. Детальніше – у матеріалі.

На учасників «Х-фактор»-8 чекає останнє випробування перед прямими ефірами. У будинках суддів вони виконають по одній пісні, яка визначить їхню долю на проекті.

Зірковим наставникам доведеться нелегко, адже з шістки найкращих до прямих ефірів потраплять лише троє. Визначити найталановитіших учасників суддям Х допомагатимуть відомі музичні продюсери – Михайло Ясинський, Віталій Дроздов і Алан Бадоєв.

Хто з команди Дмитра Шурова розчарує наставника, а кого генеральний директор Хіт FM Віталій Дроздов рознесе вщент?

А також не пропустіть – чому голосування за учасників почнеться за тиждень до прямих ефірів?

Хто ж увійде до історії восьмого сезону «Х-фактор» – дізнайтеся вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ!