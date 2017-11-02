«Сюрприз, сюрприз!» випуск 10: чим здивує 101-річна героїня

Кожна осіння п’ятниця на СТБ знайомить глядачів з новими героями найдобрішого шоу країни «Сюрприз, сюрприз!». Вони продовжують доводити, що сміливість і чуйність українців не знає меж. З якими історіями вас познайомить десятий випуск проекту? Які мрії стануть реальність? Дізнайтеся в матеріалі!

У п’ятницю, 03.11.2017, вас чекає десятий випуск «Сюрприз, сюрприз!». Кожен з героїв здивує своєю історією, а також щирими емоціями від втілення заповітної мрії. Заради кого частиною проекту стане всесвітньо відомий оперний співак Хосе Каррерас? З ким зустрінеться Влад Яма? Який сюрприз очікує 101-річну українку, яка шиє одяг для тих, хто цього потребує? Куди відправиться героїня, яка стала справжньою феєю для дітей з бідних сімей і дитячих будинків? Чим «Сюрприз, сюрприз!» допоможе жінці, яка провела півроку в комі? Невже героєм проекту стане лікар проекту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський? Що чекає чоловіка, який прийняв пологи у дельфіна?

«Сюрприз, сюрприз!» випуск 10 буде дійсно неймовірним. Дивіться у п’ятницю, 03.11.2017, о 20:00 на СТБ!