Нещодавно stb.ua розповідав, що найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських заявила про сольну кар’єру і навіть встигла поділитися першими кадрами свого нового кліпу. Сьогодні співачка нарешті презентувала довгоочікувану першу сольну пісню та повне відео «Это моя ночь».

Головна інтрига музичного світу розкрилася! Настя Каменських обіцяла здивувати і їй це вдалося – відбулася прем’єра синглу та кліпу #этомояночь у рамках власного сольного проекту NK. Подивитися кліп можна на офіційному каналі NK.

У новому кліпі, який знімав відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, Настя з’явилася в образі дівчини, якій легко вдається об’єднати сім’ю, домашній затишок і розваги. У потоці сірих буднів реальному житті часто дівчата пригнічують внутрішні бажання, втрачаючи гармонію всередині себе. Своїм кліпом NK надихне і покаже, що побут можна та потрібно розбавляти яскравими фарбами.

«Ми хотіли створити контрастне відчуття між дівчиною-мамою, дружиною і пристрасною тусовщицею. Потай все заміжні дівчата мріють з’єднати це в собі. Наша героїня робить це легко і невимушено», – коментує кліп Алан Бадоєв. – «Для мене NK, безумовно, яскравий, сонячний артист. Настя поєднує у собі сексуальність і тепло. Вона з тих зірок, з якими хочеться заговорити».

У новому кліпі NK постане перед глядачами в образі кубинської красуні: пристрасної, яскравої, веселої. Варто відзначити, що Настя дуже легко вжилася в образ своєї героїні, яка надихне дівчат і жінок прислухатися до свого внутрішнього голосу. І це не дивно, оскільки співачка успішно справляється з місією мотивувати жінок на позитивні зміни і в реальному житті.

«Мені дуже близька ця тема, і своїм новим кліпом я хочу закликати дівчат не відмовлятися від своїх емоцій і бажань, а давати їм волю і життя», – ділиться Настя.



За словами артистки, втілити образ кубинки було нескладно: «Мені завжди приписували закордонне коріння через зовнішність. Народилася я в Україні, росла в Італії, довго жила та виступала у США, гастролювала майже по всьому світу. У кожній країні, у кожному менталітеті я знаходила щось цікаве та вбирала в себе. Це допомогло мені створити і запустити NK – музику без кордонів».

Зйомки прем’єрного кліпу на сингл NK # этомояночь» відбулися ще у вересні, тривали дві доби і трималися у суворому секреті. І ось сьогодні результат копіткої роботи Насті Каменських і Алана Бадоєва можна нарешті побачити.

«Алан Бадоєв – геніальний кліпмейкер, який дуже добре відчуває артиста. Мені було легко працювати з ним і його професійною командою. Я шалено задоволена результатом і впевнена, що глядачі його також оцінять », – додала NK.

Щоб наспівувати сольний хіт Насті Каменських було легше, ми ділимося словами пісні «Це моя ніч».

Текст песні NK – Это моя ночь

Я так хочу, чтоб ты со мною был.

(Всю ночь)

Чтоб танцевал, и к сердцу мне открыл.

(Замочек)

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек.

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Я так хочу, чтоб ты со мною был.

(Ночь всю)

Чтоб ты мне в танце нежно говорил.

(Люблю)

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек.

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

Это моя ночь!

О-о-о-о…

У-о-о-о…

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек…

Поставь хэштег #мояночь, гони.

Пустой день прочь.

Читай меня между строчек…

Это моя ночь!

Поставь хэштег #мояночь

Это моя ночь!

Это моя ночь!