28 жовтня в шоу-румі MustHave відбулася зустріч зі спеціальним гостем – стилістом проекту “Все буде добре” Анною Романікою. Спеціально для сайту stb.ua вона розповіла про свою творчу роботу, моду на екрані та створення образів ведучих. Читайте подробиці в нашому ексклюзивному інтерв’ю.

Стилісти на ТБ, переважно, залишаються за кадром, хоча внесок у випуск програм роблять значний. Розкажіть докладніше, яка специфіка вашої роботи?

Стилісти з гримерами – остання інстанція перед виходом в кадр, тому відповідальність колосальна. Перш за все потрібно з усіма вміти домовлятися, кожному догодити і зробити так, щоб було комфортно ведучим. Адже їм потрібно віддати емоцію, а глядачеві потрібно її отримати. І це головне! А ми, як мишки, обережно все поправили і вийшли. Гарне обслуговування повинно бути непомітним!

Створення образів ведучих – творчий процес, який вимагає багато часу. А на телебаченні всі завдання повинні виконуватися швидко. Як ви знаходите баланс між натхненням і дедлайнами?

Так, у нашій роботі термін спливає завжди “вчора”. Тому напередодні я вже точно знаю, що буде добре сидіти, що підійде ведучій і в чому їй буде комфортно, яку кольорову гамму обрати і як все скомбінувати. Це вже скоріше питання професіоналізму. Більше часу займає процес походу по магазинах у пошуках компонентів. Але якщо вже є ряд партнерів, з якими ми постійно працюємо, то це проходить досить швидко.

Анна, чим же відрізняються екранні наряди від повсякденних?

Перш за все у студії ви повинні бути лояльні до кольорів декорацій, можливостей камери, світла. Там занадто багато нюансів, які змушують стиліста попрацювати: щось “стробить”, щось занадто темне або світле, щось погано лягає на фон або ж дає поганий відблиск на обличчя. А в повсякденному житті – ви носите тільки те, що вам подобається.

Схоже, що критеріїв, за якими створюються образи ведучих, досить багато. Розкажіть, які з них основні?

Перш за все ми враховуємо формат передачі, але також не забуваємо і про можливості фігури. Багато ведучіх намагаються не відкривати плечі, якщо ця ділянка не дуже добре виглядає в кадрі. Також уникаємо дуже відкритих, декольтованих речей і бюст’є, тому що на крупному плані людина буде виглядати голою. “Клітинка” та “смужка” – це табу. Але в той же час широка “смужка” на крупному плані буде нормально виглядати, а на загальному – “застробить”. Брендовані речі ми не поставимо в кадр.

Зараз складно обійти стороною модні тренди, здається, що вони всюди. А чи враховуєте ви їх на ТБ?

Тенденції враховуються, але радше на тих ведучих, хто женеться за модою. А ті, у кого власний стиль, дотримуються своїх трендів, не таких мінливих.

Не секрет, що саме аксесуари дозволяють зробити образ унікальним і незабутнім, а це неодмінно дуже важливо для ведучих. Які прикраси допускаються в кадрі?

У цьому випадку потрібно домовлятися зі звукорежисером. Якщо аксесуари дзвенять, то їх не допустять. Вони не повинні шуміти, створювати якийся “брак” по звуку.

Нам відомо, що ви любите hand-made і самі створюєте прикраси. На екрані можна побачити ваші авторські аксесуари?

Дуже часто з’являється необхідність знайти певні речі для зйомок, які ніде не купиш. І в такому випадку наші художники і стилісти роблять багато унікальних речей. Причому ці вироби можуть перебувати в кадрі всього 30 секунд, але створюються і продумуються вони зазвичай тривалий час.

З якими брендами ви полюбляєте працювати: мас-маркет або преміум?

У кадрі кардинально не відрізняються мас-маркет від дорогих брендів. Тут віддається перевага не бренду, а фактурі, яка буде “читабельна” на екрані. Ну, і, звичайно, посадка по фігурі дуже важлива.

Що стосується повсякденного життя, то, на мій погляд, краще замість однієї преміум-речі купити три з мас-маркету. Якщо весь бюджет витратити на один піджак, то скільки ви будете в ньому ходити? Ви морально від нього втомитеся.

Ви – особистий стиліст Надії Матвєєвої, ведучої, яка надихає багатьох глядачок. Які основні елементи з її стилю вони можуть взяти на озброєння?

Образ повинен бути дуже жіночним. Зверніть увагу на речі з чітко вираженою талією, обирайте довжину до колін і використовуйте дуже багато аксесуарів. Пам’ятайте, що не варто перевантажувати зону декольте. Також міняйте зачіски: це може бути не тільки розпущене волосся, але і підібрані пасма.

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Відкрийте секрет, на що в першу чергу звертає увагу Надія Матвєєва при виборі одягу?

Для Надії неймовірно важливий комфорт. Крім того, ми шукаємо варіанти, які відмінно сідають за лекалом і хороші для кадру за фактурою. Найчастіше ці вимоги задовольняють українські дизайнери.

Впевнена, що глядачі «Все буде добре» зможуть точно визначити, коли ви прийшли на проект. Адже з того моменту образ Надії Матвєєвої почав помітно змінюватися. Як сталася ця трансформація?

Надія завжди дотримувалася класичного стилю, і її шокувала моя поява. Адже я могла прийти на роботу, скомбінувавши “клітинку” з “рисочкою” або “горошком” і додавши зверху ще якийсь колір. І, напевно, своїм прикладом я почала її розкривати. Через деякий час Надія мені говорила: “Завдяки вам я перестала боятися комбінувати фактури і кольори”. Мені хочеться вірити, що мій скромний приклад її надихнув.

Єва Ніколаєва

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