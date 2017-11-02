Найромантичніші романтики «Х-фактор»-7 – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ продовжує підкорювати публіку ліричними рок-піснями. Наразі музиканти знаходяться у всеукраїнському турі під час якого збирають аншлаг за аншлагом. У програмі виступів улюблені пісні з трьох студійних альбомів – «UNDERGROUND»(2007 рік), «ДИХАЮТОБОЮ» (2015 рік) та «5хвилин» (2017 рік). Окрім цього рокери презентують новий сингл #Хочеш, який вже встиг полюбитися прихильникам гурту.

«Хочеш» – пісня про почуття любові, закоханості, потреби в людині, яку кохаєш. В принципі, про стосунки між чоловіком і жінкою. Це кожному знайоме, або рано чи пізно стане знайомим. Багато кому зрозуміла ця тема. «Хочеш» вийшла надзвичайно ніжною. Після виходу «Тону» я якось читав, що це наша найніжніша пісня. А потім більш ніжною визнали «5 хвилин». Тож Хочеш – наш третій рекорд по ніжності!» – Прокоментував сингл фронтмен гурту Сергій Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – відомі українські рок-романтики. Мужні чоловіки, які завоювали багато сердець своєю щирістю та вмінням відверто ділитись своїми почуттями. Музиканти залишаються вірними собі, не припиняють експериментувати та не визнають ніяких лімітів у форматі чи стилі, тому в музиці та текстах БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ кожний знайде щось для себе – від тихої витонченої лірики до шаленого драйву. З перших акордів вони заводять публіку і не відпускають зі свого полону до самого кінця виступу.

Графік туру БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ