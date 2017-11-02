19 і 20 листопада в Києві в клубі Bel Etage відбудеться майстер-клас голлівудського тренера з акторської майстерності Івани Чаббак. Вона працює з Бредом Піттом, Шарліз Терон, Джимом Керрі, Геллі Беррі, Лів Тайлер, Джерардом Батлером та іншими. Саме Івані багато зірок зобов’язані своїми Оскарами і Еммі, і згадують її навіть в промовах подяки.

«Учасники майстер-класу дізнаються про найефективніші техніки акторів і професійні інструменти, які приводять до успіху. А також на практиці потренують найважливіші в акторському ремеслі навички: надзавдання, внутрішній монолог, маніпуляція, місце дії і четверта стіна, перешкоди і багато іншого. Майстер-клас корисний акторам театру і кіно, продюсерам, режисерам, сценаристам, публічним людям, ораторам, політикам і бізнесменам», – розкриває секрети майбутнього майстер-класу організатор події акторка і режисер Олена Алимова.

Кожен учасник семінару зможе розкрити свої ресурси, навчитися глибше бачити та розуміти мотиви поведінки конкурентів, партнерів і колег, стати переконливішим та впевненішим у власних силах. Розбираючи сцени з фільмів, Івана детально розкриває секрети поведінки героїв та проектує їх в реальне життя. Це дозволяє людині зрозуміти як можна поводитися у кризових, складних та суперечливих моментах життя та професійної діяльності.

Івана Чаббак викладала акторську майстерність для таких ділових людей, як: Альберт Гор, Рой Томас Бейкер – музичний продюсер Rolling Stones, Queen, David Bowie, Guns and Roses, Smashing Pumpkins, Алек Горс – мільярдер, входить до списку Forbes, Патрісія Веласкес – акторка, модель, власниця успішної лінії з догляду за волоссям, менеджери топових бейсбольних клубів і багатьох інших.

Івана Чаббак – автор і творець популярної в Америці акторської техніки – «Техніки Чаббак», а також засновник власної школи і автор книги «The Power of the actor», яку використовують як підручник в провідних університетах США і Голлівуді.

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