«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями зустрінуться учасники на 10 тижні

«Зважені та щасливі»-7 випуск 10 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня правила схуднення в таборі зміняться докорінно. Вперше в сезоні в зону ризику можуть потрапити абсолютно всі пари! Чорні футболки вдягнуть ті сім’ї, яким не вдасться на двох скинути 5 кілограмів. Але на цьому сюрпризи не закінчаться. Адже худнути подружжя будуть нарізно. Детальніше в матеріалі.

На цьому тижні учасники 7 сезону «Зваженні та щасливі» будуть худнути за межами табору. Один з партнерів проведе тиждень в райських умовах готелю разом з ведучою Анітою Луценко. Іншому ж доведеться не тільки виживати в пекельному лісі, а й інтенсивно худнути під наглядом Узелкових.

Вперше, глядачі стануть свідками зоряних пригод Писанки у справжньому пеклі. І поки актриса буде виживати в лісі, її чоловік зануриться в світ солодкої насолоди з іншою Русланою. Але чи вистачить сил жителям лісу оплатити всі забаганки своїх улюблених, коли їх половинки в раю більше не зможуть стримувати своїх бажань. І чи зможе Наташа зібратися силами, коли вранці після вечірки, їй доведеться відстоювати честь пари на випробуванні?

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