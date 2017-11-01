Ця осінь стала для Насті Каменських по-справжньому особливою. Вже завтра, 2 листопада артистка презентує свою першу сольну пісню «#этомояночь», а 11 числа відбудеться перший прямий ефір шоу «Х-фактор»-8, в якому співачка виступає в ролі зоряного наставника команди дівчат. В інтерв’ю тележурналу «Все буде добре» Настя зізналася, що багаторічний досвід в шоубізі, а також інтуїція допомогли їй обрати «правильних» людей. Зірка також зазначила, що особливі відносини у неї склалися з одним з членів журі – Олегом Винником. «Я дуже тащусь від Олега, я взагалі з ним подружилася. Мені подобається, я розумію його творчість, але я не потрапляю в категорію його шанувальниць, фанаток. Тому що я люблю західну музику. У Олега дуже добрі, хороші пісні про любов. Він, до речі, поширює ось це прекрасне почуття, яке врятує світ. Це Любов!» – поділилася Каменських.

Настя також з гумором зазначила, що знайомих жіночої статі дуже зацікавив той факт, що вона працює пліч-о-пліч з самим Олегом Винником.

«Ніхто мене не запитав, як тобі сидиться, як тобі шоу. Всі дівчатка цікавляться: «Ну що там Олег Винник? Як він?». І правда, я напевно, більшу частину свого дня розповідаю, як Олег Винник, тому що всім цікаво. Він якийсь чарівний персонаж», – додала зірка.

Як буде далі розвиватися дружба Насті та Олега, чи співпадуть їхні музичні смаки на прямих ефірах «Х-фактор»-8 – дивіться по суботах о 19:00 на каналі СТБ!