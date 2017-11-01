Згідно з місячним календарем садівника-городника на листопад 2017 головною роботою на ділянці стане підготовка рослин до зими. Наш місячний посівний календар садівника на листопад точно визначить, які дні слід присвятити таким важливим маніпуляціям. Але як правильно підібрати для цього сприятливий час? У цьому вам допоможе місячний календар садівника на листопад 2017, складений з урахуванням фаз Місяця.



В кінці осені досвідчені хлібороби проводять фінальні роботи на городі та в саду. До них відносимо: підзимні посіви, захист від морозу та гризунів, побілку дерев, знищення гнізд комах, фінальні роботи на винограднику, збір останніх плодів.

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Місячний календар садівника та городника на листопад:

З 1 по 3 листопада. Зростаючий Місяць. У цей період рекомендовано сіяти зелень для вирощування в домашніх умовах або ж в теплиці. Необхідно знищити шкідників кімнатної рослинності. І не забудьте внести органічні добрива.

4 листопада. Повний Місяць. Не варто затівати пересадку або посів рослин.

З 5 по 8 листопада. Спадаючий Місяць. Займіться розпушенням сухого ґрунту і знищенням жуків. 5 і 6 листопада підготуйте багаторічні рослини до зими. А 7 і 8 листопада пересадіть кімнатні рослини і посійте тепличні овочі.

З 9 по 10 листопада. Спадаючий Місяць. Остання чверть. Не варто сіяти і пересаджувати рослини.

З 11 по 17 листопада. Спадаючий Місяць. В цей час варто пересадити і посіяти кімнатні рослини, розрихлити і підживити грунт, зайнятися шкідниками. 14 і 15 листопада – сприятливий час для посіву зелені і цибулькових квітів в теплиці. А 16 і 17 листопада поливайте і підживлюйте тепличні квіти.

18 листопада. Новий Місяць. Не займайтеся пересадкою і посівом рослин.

З 19 по 23 листопада. Зростаючий Місяць. Це вдалий час для розпушення і удобрення грунту, боротьби зі шкідниками.

З 24 по 25 листопада. Зростаючий Місяць. Не варто в цей період засівати і пересаджувати рослини.

З 26 по 27 листопада. Зростаючий Місяць. Приділіть час посіву листових овочів в будинку або теплиці. Рекомендується поливати і вносити добрива.

З 28 по 30 листопада. Зростаючий Місяць. Відмінний період для посіву зелені в домашніх або тепличних умовах. Також присвятіть ці дні боротьбі з комахами на кімнатних рослинах.

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Несприятливі дні: 4, 9, 10, 18, 24, 25

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