D’arts Dance Project запрошує зробити «20 кроків наліво»

Один з найбільш феєричних балетів України D’arts Dance Project знову потішить глядачів своїм святковим перформансом «20 кроків наліво». Що чекає на шанувальників танців цього разу – читайте в нашому матеріалі.

1 грудня D’arts Dance Project покаже шоу «20 кроків наліво» – колекцію з 20 танцювальних історій, зібрану з тих, що вже полюбилися глядачеві та нових постановок балету. Танцювальне красномовство, достовірні образи артистів D’arts Dance Project занурюють глядача у вир яскравих вражень!



За десять років свого існування, цей феноменальний колектив під керівництвом творчого натхненника і хореографа-постановника Миколи Бойченко підкорив усі найпопулярніші телевізійні сцени країни. Зараз D’arts Dance Project є офіційним балетом грандіозного шоу «Х-фактор»-8.



Танцюристи обіцяють подарувати вам святковий настрій та яскраві позитивні емоції не тільки цього холодного вечору, а й на всю зиму. Кожна блискуча історія, розказана винятковою пластикою артистів D’arts Dance Project не залишить байдужим нікого.



Як створювався балет, що змінилося за 10 років його існування, а також найцікавіші подробиці танцювального світу – читайте в ексклюзивному інтерв’ю засновника D’arts Dance Project Миколи Бойченко.