Вчора популярна артистка і суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських заявила про початок сольної кар’єри. Її авторський проект отримав назву NK. Вже другого листопада шанувальники Насті зможуть оцінити перший кліп «#этомояночь», а поки співачка тільки дражнить кадрами з ролика в своїх соціальних мережах. У якому образі постане зірка перед глядачами – дивіться в тізері кліпу.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 31, 2017 at 2:08am PDT

Настя з’явиться перед шанувальниками зовсім в новому творчому амплуа, яке повністю відображає її принципи, а саме: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритм, підривати танцполи божевільною енергетикою і дарувати музику, яка не знає кордонів.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 30, 2017 at 7:54am PDT

Нагадаємо, що минулої суботи на «Х-фактор»-8 визначилися команди суддів. Насті Каменських дісталася категорія «Дівчат» в яку потрапили Вета Козакова, Ксюша Попова, Даша Ступак, Аня Трубецька, Аня Корсун і Марина Круть. Ким же опікуватимуться Дмитро Шуров, Олег Винник і Андрій Данилко – читайте ТУТ.