Нещодавно була представлена пісня MELOVIN- «Hooligan» переможцем «Х-фактор»-6! І сьогодні артист випустив довгоочікуваний кліп на гучний трек. Режисером відеороботи став сам MELOVIN. Більш того, співак зізнався, що кліп «Hooligan» він побачив уві сні.

«Перед нашою командою стояло завдання геть забути про звичні канони зйомок кліпу і по-справжньому здивувати глядача, розірвавши зв’язок між текстом пісні і тим, що відбувається у кадрі. Відеокліп є екранізацією мого сну і своєрідним продовженням історії пісні «Hooligan». Я вирішив зачепити більш глибоку тему наслідків нашої зневаги почуттями інших людей», – поділився артист.

Для самого MELOVIN ця робота стала не тільки музичним проривом, а й режисерським дебютом. Як результат – кожен глядач зможе трактувати відеокліп по-різному і знайде у ньому щось винятково для себе.

Над піснею «Hooligan» також працювала лондонська команда сонграйтерів і київський саундпродюсер Ruzhynski. Цікаво, що головним співавтором даної композиції став Ashley Hicklin, творець відомого у всьому світі хіта DJ Tiesto – On My Way.

Нагадаємо, що пісня «Hooligan» увійшла до дебютного альбому «FACE to FACE», який вийде 10 листопада цього року.

Дивіться кліп MELOVIN – Hooligan просто зараз!