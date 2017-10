Сьогодні, 31 жовтня, найемоційніший суддя «Х-фактор»-8 Дмитро Шуров відзначає 36-й день народження! У соціальних мережах Facebook і Instagram артист поділився, що влаштував для себе незабутнє свято. Як і де PIANOБОЙ проводить день народження – читайте у нашому матеріалі!

Сьогодні Дмитру Шурову виповнилося 36 років. З нагоди свята, музикант відправиться на концерт всесвітньо відомої ісландської співачки Бьорк. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, де розмістив фото зірки.

«Дехто вирішив влаштувати собі незабутній день народження. Якщо що – я у третьому ряду, тільки не вітайте занадто голосно між піснями, щоб не заважати співачці давати концерт», – підписав фото PIANOБОЙ.

Незабаром він поділився з фоловерами в Instagram знімком свого святкового столу.

«Що ще потрібно людині у день народження – кава, вино, місцевий харчо, сонце і концерт Bjork ввечері) thank you life, for having me», – написав Дмитро Шуров.

Як відомо, 31 жовтня, концерт Бьорк проходить у Тбілісі. Саме там сьогодні Дмитро Шуров відзначить своє 36-річчя. Можливо, скоро суддя «Х-фактор»-8 потішить шанувальників новими фото зі своєї подорожі до Грузії.

Редакція stb.ua вітає Дмитра Шурова з днем народження і бажає нових музичних шедеврів!