Дмитро Шуров, він же Pianoбой – автор, виконавець і композитор багатьох українських хітів, суддя 8 сезону шоу «Х-фактор». Його тексти завжди наповнені змістом, а музика відрізняється якісним саундом і різноманіттям. Незважаючи на це, Дмитро не вважає свою творчість «елітарною». Pianoбой – це справжнісінька поп-музика в тому вигляді, як її розуміють в Лондоні та Нью-Йорку: мас-культ для публіки, обтяженої інтелектом, люблячої веселощі рок-фестивалів і тісний емоційний контакт камерних концертів. Сьогодні, 31 жовтня автор хітів «Вітчизна» і «Відьма» відзначає день народження. На честь цього ми підготували ТОП-10 треків Pianoбой, які зібрали найбільше переглядів на Youtube. Якщо Ви ще не є його шанувальником, то після ознайомлення з цим матеріалом, точно їм станете.

Пам’яті Кузьми Скрябіна. Офіційний відеокліп на пісню Андрія Кузьменка «Шампанські очі» у виконанні Pianoбой зібрав майже 2 мільйони переглядів.



«Крайня» робота Шурова – «Полуничне небо». «У кліпі, як, власне, і в пісні, є фарби з усього світу, і поєднання енергії різних, але прекрасних людей, які прожили один день в гармонії один з одним. Все це – те, що Україна зможе дати світові, як тільки по-справжньому відкриє в собі», – говорить Дмитро Шуров.



Pianoбой – «Лучшее, Что Есть». Презентуючи роботу, музикант Дмитро Шуров назвав її найкрасивішим своїм кліпом на найсильнішу пісню з альбому «Take Off».



Pianoбой – «Родимки». Ми нічого не знаємо про тих, з ким ми поруч. Придивишся уважніше – і твоя кохана людина виявиться інопланетянином. Але якщо вам добре разом – значить так треба.



Pianoбой – «На Вершіні». Гімн світу, взаємодопомоги і дружби. Це пісня про всіх людей, які падають, розбивають коліна, але встають і йдуть далі – завдяки своїм близьким і заради них. Пісня про сміливих, чистих і вільних людей всередині нас.



Pianoбой – «Вітчизна». Оркестрова, україномовна версія пісні «Hjlbyf» з альбому «Не прекращай мечтать», народилася, коли в лютому 2017 Шуров отримав лист від Катерини Галенко з міста Лисичанськ (Луганська область), в якому був її переклад пісні на українську мову. Композиція набула не лише нового звучання, а й нового змісту – це погляд на все, що відбувається в Україні очима людини, яку хочуть позбавити її Батьківщини.



Pianoбой – «Відьма». Улюблена композиція автора цього тексту, ну хоча б тому що в кожній жінці є щось відьомське



Pianoбой – «Потяг». «Я з дитинства обожнюю кудись їхати, тому що коли перед очима весь час змінюється картинка, простіше дивитися всередину себе. Як правило, в дорозі приходять найкращі ідеї і рядки. Сподіваюся, що переглядаючи кліп «Поїзд», люди зможуть випробувати схожі відчуття», – говорить Дмитро Шуров.



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