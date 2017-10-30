«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Made in UA» про українських стартаперів

30 жовтня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Made in UA» кореспондента і ведучої Ольги Кучер. Цикл сюжетів присвячений молодим українським стартаперам, які зробили прорив у сфері IT-технологій і отримали світове визнання.

Спецпроект «Made in UA» – це п’ять мотивуючих історій про вітчизняних IT-спеціалістів, які створили гаджети, що використовуються у всьому світі. Основні офіси їхніх компаній знаходяться в Україні – цим стартапери дуже пишаються.

«Ми помітили, що в стрічках новин все частіше з’являється інформація про українців, які увійшли до списку кращих світових IT-спеціалістів, чи про вітчизняні IT-проекти, які залучили мільйонні інвестиції. Незважаючи на складну економічну ситуацію, війну, корупцію і бюрократію, українські айтішники дуже затребувані. Ми вирішили розповісти про п’ять стартаперів, які розробили хардверні продукти», – відзначає автор спецпроекту Ольга Кучер.

Винаходи принесли авторам світову славу і, відповідно, зробили їх мільйонерами.

Герої спецпроекту:

Олександр Нєскін – один із засновників Petcube. Його гаджет масово продається в Америці. Вже розкуплено понад 100000 примірників. Продукт призначений для домашніх тварин. З його допомогою господар може грати з хатнім улюбленцем, де б він не знаходився, використовуючи додаток для смартфона. Владислав Тисленко створив iBlazr. Це мініатурний спалах для смартфона, який користується популярністю протягом останніх декількох років. Гаджет продається в офіційних магазинах Apple Store по всьому світу. Олександр Конотопський – засновник Ajax, високотехнологічної охоронної системи. За допомогою програми для смартфона господар будинку або квартири може контролювати будь-які процеси, що відбуваються вдома – дізнатися, чи закрите вікно, чи вимкнена вода тощо. Назар Білоус – автор гаджета Lametric, унікального домашнього «розумного» годинника. Він фіксує всю потрібну інформацію і сповіщає хазяїна про важливі для нього події. Дмитро Костик створив Kodisoft, інтерактивний стіл, який витримує найсильніші удари. Крім того, з його допомогою можна здійснювати замовлення страв, грати в ігри і користуватися інтернетом. Такий стіл – справжня знахідка для ресторанів.

«Основна мета серіалу – змотивувати глядача щось створювати. Наші герої – прості хлопці, а не якісь там генії. За їх спинами не стоять заможні батьки. Завдяки старанній роботі і бажанню створювати, вони досягли успіху. Ці хлопці доводять, що в Україні можна займатися власним бізнесом. Для цього є всі необхідні умови», – розповідає Ольга Кучер.

Дивіться спецпроект «Made in UA» з 30 жовтня по 3 листопада в програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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