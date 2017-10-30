У вівторок 31 жовтня на Телеканалі СТБ виходить 19 випуск «МастерШеф»-7. Цього тижня на кухарів-аматорів чекає по-справжньому важливе і особливе випробування. До них прийдуть найдовгоочікуваніші та улюблені гості – їхні родичі.

Для когось ця подія це можливість обійняти своїх близьких, а для когось відповідальний момент. Нагадаємо, що на проекті «МастерШеф» -7 вже встигла з’явитися пара – Женя Білий та Ліза Сподобець. І завтра на них чекають не лише конкурси, але й знайомство з батьками.

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Як оцінить мама Жені свою майбутню невістку – дізнаємося вже у вівторок, 31 жовтня о 20:00 в 19 випуску «МастерШеф»-7 на Телеканалі СТБ.

Відеоанонс 19 випуску проекту «МастерШеф» -7 дивіться прямо зараз!