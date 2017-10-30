СТБ покаже нове реаліті «Наречена для тата»

У 2018-му році в ефірі телеканалу СТБ з’явиться нове романтичне реаліті «Наречена для тата». Зйомки вже стартували. Працює над ним Творче об’єднання Анни Калини, яке створює головний проект весни «Холостяк».

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«Наречена для тата» – це перша адаптація популярного в Америці шоу «Single Dad Seeking» компанії Discovery Media Ventures, яке допомагає самотнім татусям знайти нове кохання і маму для своїх дітей, а жінкам, які зневірилися зустріти другу половинку, знайти довгоочікувану сім’ю.

«Проблема пошуку другої половинки, коли у тебе на руках залишаються діти, знайома багатьом нашим глядачам не з чуток. За статистикою, зі 100 неповних сімей з дітьми 3 – це сім’ї з самотніми татами. Це як раз ті самі надійні, турботливі, уважні чоловіки, які цінують родинне тепло, і яких так бракує українським жінкам. Але, на жаль, більшості з них просто не вистачає часу на пошуки другої половинки. У той самий час десь живе самотня дівчина або жінка, яка мріє, щоб у будинку, нарешті, зазвучав дитячий сміх. До речі, жінок, які бажають познайомитися з чоловіком з дітьми, відгукнулося дуже багато. Ми постараємося допомогти цим людям зустрітися, щоб стати щасливими», – розповідає Директор ТО Анна Калина.

У реаліті візьмуть участь п’ять самотніх тат з різних міст України. У кожного з них свої причини того, чому вони залишилися самі з дітьми. Як зазначає Анна Калина, ретельний підбір героїв – особливість української адаптації проекту. Визначати пари будуть досвідчені психологи за допомогою спеціальної програми сумісності. Вони підберуть партнерів, враховуючи уявлення чоловіків про ідеальну дружину та побажання дівчат про те, яким вони бачать потенційного супутника життя. У відсотковому співвідношенні їхня сумісність складе не менше 70.

Після формування пар героїні переїжджають до чоловіків. Протягом місяця вони пристосовуються до нового життя, ходять на побачення, разом займаються побутом, ділять домашні обов’язки, знаходять компроміси, і весь цей час придивляються один до одного, щоб після закінчення терміну вирішити – чи варто їм залишатися разом.

«Татусі у нас дуже різні і за віком, і за способом життя. Але у кожного є чіткі правила і принципи. У розвитку стосунків між нашими героями завжди є незмінний аспект – дитина або одразу кілька дітей. Разом з татом вона теж придивляється до тієї, яку, можливо, захоче прийняти і назвати мамою. Її думка, звісно, враховується. Це тягне за собою безліч різних життєвих ситуацій як драматичних, так і комічних. На героїв чекає перший місяць спільного життя, перша зустріч з батьками, перше знайомство з дітьми, перші рішення побутових питань – хто буде мити посуд, готувати їжу, ходити до магазину, платити за покупки тощо. Наш проект про взаємини, про любов, про романтику і про побут одночасно. Ми хотіли б, щоб для пар він став початком довгих, міцних і щасливих стосунків», – відкриває секрети Анна Калина.

Перший сезон оригінальної версії Single Dad Seeking стартував на розважальному телеканалі TLC (Америка) 8 травня 2016-го року і складався з 7-ми випусків. В ефірі СТБ прем’єра реаліті «Наречена для тата» запланована на 30 січня 2018-го року.