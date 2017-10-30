В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці відзначать Хеллоуїн, День всіх святих. Це свято зародилося на території Великобританії і поширилося практично по всьому світу. Молоді люди з радістю приміряють на себе “жахливі” образи і влаштовують справжні карнавали “нечистої сили”. Ми вже писали про те, як вирізати гарбуз на Хелловін: 20 незвичайних варіантів і який образ вибрати на Хелловін: варіанти для дівчат, а тепер пропонуємо вам веселу підбірку картинок на Хеллоуїн, за допомогою яких ви зможете привітати друзів.

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