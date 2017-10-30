Буквально минулого тижня Настя Каменських і Потап оголосили про те, що беруть паузу в спільній кар’єрі. І ось, те, чого всі так довго чекали – здійснилося! 2 листопада популярна артистка і суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських представить перший сингл і кліп «#этомояночь» в рамках власного сольного проекту NK.

Сценічне ім’я – NK – вибрано зовсім не випадково. Це ключовий елемент єдиної філософії Насті Каменських, синонім успіху, таланту, натхнення і мотивації. Глядачі побачать нову Настю – NK постане перед шанувальниками в абсолютно іншому творчому амплуа, яке цілком відображає принципи співачки: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритм, підривати танцполи божевільною енергетикою і дарувати музику, яка не знає кордонів.

За відправну точку власного сольного проекту Насті Каменських стане сингл «#этомояночь», записаний в стилі Future Pop, який розкриє новий образ Насті – веселої, відкритої, енергійної і сучасної дівчини.

«Я дійсно люблю ніч, і не випадково моя перша сольна пісня отримала саме таку назву. «#этомояночь» – про найочікуваніший час доби, в якому відкривається вся сутність жіночого єства. Ніч – час таємниць і початку чогось нового. Ось і я починаю свою нову главу в творчості», – зізнається сама Настя.

У новому кліпі, який зняв відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, NK постане перед глядачами в образі кубинської красуні, норовливий характер якої не дозволяє їй приховувати свої емоції.

«Мені завжди приписували якісь закордонні коріння, з огляду на мою зовнішність. Я і сама відчуваю себе дівчиною-космополітом. Адже я народилася в Україні, зросла в Італії, тривалий час жила і виступала в Штатах, відвідала практично весь світ з гастролями. І в кожній країні, в кожному менталітеті я знаходила щось цікаве і вбирала це в себе. Тепер, маючи такий колосальний творчий і життєвий досвід, я запускаю NK – музику, яка не має кордонів», – додала співачка.

Стежити за відліком часу до старту проекту, запланованого на 2 листопада, можна на офіційному сайті співачки nkofficial.com.

Настя вже довела, що вона – талановита співачка, яскрава артистка, секс-символ сучасності і потужний мотиватор для сучасної молоді. Саме Настя першою з поп-співачок запустила NKblog, в якому вона показує своє життя, дає поради про спорт і здоровий спосіб життя. Саме вона запустила виробництво спортивного одягу NKsport, який покликаний надихати дівчат працювати над своїм тілом. Крім цього, вона ділиться своїм безцінним досвідом в якості судді і наставниці на шоу «Х-фактор». Тепер, не зупиняючись на досягнутому, Настя створює свій власний сольний проект – NK – і продовжить ще більше дивувати і надихати шанувальників.