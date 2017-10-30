Хеллоуїн – одне з найбільш очікуваних свят у США. Відзначають його 31 жовтня, у переддень Дня всіх святих. Головним символом свята вважають «Світильник Джека». Це гарбуз, на якому вирізають усміхнене обличчя привида, а всередині запалюють свічку. Такими ліхтарями прикрашають будинки або будівлі під час Хеллоуїна. Нещодавно stb.ua розповідав, як вирізати гарбуз Джека на Хеллоуїн, а сьогодні ми підібрали топ-20 найбільш незвичайних варіантів.
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Веселий гарбуз з великими зубами.
Пекельний гарбуз, яка пожирає інший маленький гарбузик.
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Маленького диявола можна легко зробити разом з дитиною.
Гарбуз з безглуздою усмішкою підніме настрій будь-якому гостю.
Справжній витвір мистецтва – гарбуз у вигляді марсіанина.
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Який же Хеллоуїн без скелета.
Хто сказав, що на Хеллоуїн не можна веселитися? Ще один варіант святкового гарбуза – щасливий привид.
Ефектний оригінальний гарбуз із очима-зірочками.
Чи не кожен сміливець зважиться вирізати такий злісний гарбуз. Виглядає дуже страхітливо.
Такі гарбузики під силу лише справжнім майстрам. Наприклад, Скотт Каллі з Вашингтона вирізає голову із 270-кілограмого гарбуза. У наших краях таку навряд чи можна. Але не поділитися з вами цим вражаючим шедевром ми просто не могли.
Тріо яскравих гразбузиків у вигляді ліхтариків.
Сучасний Хеллоуїн вражає різноманітністю форм і зображень на гарбузах.
Сімейство палаючих привидів прикрашає практично всі двори в США.
Гарбуз-циклоп навіть без свічки всередині виглядає досить моторошно.
Як і цей білий гарбуз з павуком замість ока. Ух!
Впізнали у цьому гарбузові відомого персонажа – Чеширського кота?
Моторошний привид, вирізаний з гарбуза, відлякає будь-якого своїми палаючими очима.
І наостанок – милі варіанти Світильника Джека для маленьких гарбузиків!
Будь-яке свято – ще один привід отримати незабутні емоції та провести веселий час з сім’єю. А таке заняття, як вирізування гарбуза для Хелоуїна, обов’язково сподобається і дорослим і дітям.