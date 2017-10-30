Зйомки 8 сезону найромантичнішого проекту «Холостяк» в самому розпалі. А поки новий герой Рожден Анусі шукає свою любов, його попередник Дмитро Черкасов, здається, її вже знайшов. Днями спортсмен опублікував фото кільця з інтригуючим підписом: «Наш День, який запам’ятається на довгий час». Невже герой «Холостяк»-7 збирається одружитися?

Шанувальники Черкасова вже давно знають, що його серце зайняте якоюсь мініатюрною блондинкою. Але хто ця таємнича особа, яка завоювала екс-Холостяка – поки невідомо. Що ж, весілля, можливо, вже не за горами, так що таємниця скоро розкриється.

A post shared by Дмитрий Черкасов (@cherkasov_dmitriy) on Jul 17, 2017 at 9:28pm PDT

Нагадаємо, що обраницею Дмитра Черкасова в проекті «Холостяк» стала дівчина Ліда з Дніпра. Їхні стосунки розвивалися романтично і бурхливо, але майже відразу після закінчення проекту пара розійшлася: «Пройшло більше півроку. На жаль, наші відносини закінчилися», – повідомив Діма в студії пост-шоу «Як вийти заміж».

На щастя, довго хлопцеві нудьгувати не довелося. Зовсім скоро після раставанія з Лідою в його соцмережах з’явилися знімки з таємничою блондинкою, яка, можливо, і стала його обраницею.

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