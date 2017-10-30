З сьогоднішнього дня в школах почалися осінні канікули. Нарешті діти можуть відкласти подалі підручники та повеселитися з батьками і друзями. Щоб за час відпочинку малюки набралися не тільки сил, але і знань, пропонуємо читати разом із ними цікаві енциклопедії. Дивіться добірку корисних і яскравих видань:

Вільям Грілл

Антарктична експедиція Шеклтона Надзвичайна крижана пригода Це унікальна книжка британського художника Вільяма Грілла про героїчну подорож Ернста Шеклтона і його команди до Антарктиди. Малюнки дуже деталізовані, автор зобразив не лише кораблі, льодовики та природу. Він зобразив кожного члена команди, всіх 69 собак, та навіть обладнання і припаси.

Безліч ілюстрацій, унікальна олівцева техніка, цікаві факти та історії зробили цю книжку «Кращою ілюстрованою книжкою року» у 2014 році за версією The New York Times.

Жученко Марія

Велика книжка транспорту

Це ілюстрована енциклопедія про всі види транспорту. Яскраві зображення найрізно-манітніших видів техніки дадуть змогу на власні очі побачити справжні дива інженерної думки людства.

Енциклопедія не лише про види транспорту. В цій книжці є історія, інформація про найкращі та найдивніші моделі, а ще цікаві факти про машини, літаки, кораблі та поїзди.

Мардеросьянц Тамара

Динозаври Енциклопедія

Перед вами чудова книжка – «Динозаври». За допомогою неї ви вирушите в захопливу подорож світом знань про доісторичних рептилій. А натуралістичні зображення давніх ящерів дозволять поринути в атмосферу юрського періоду.

Із цієї книжки ви дізнаєтесь, де були знайдені динозаври, скільки видів нам відомо і які саме. А також, коли та чому вимерли ці створіння і цікаві факти про них.

Пірати Ілюстрований атлас

Історія піратства налічує стільки ж років, скільки історія мореплавання. Вікінги, турки, вако … Але золотий вік піратства почався з відкриттям Америки. Розбійники Карибського моря в XVI-XVII століттях створили справжню піратську республіку. Викладені в атласі біографії піратів цілком достовірні, а описані епізоди з їхнього життя грунтуються на реальних подіях. Генрі Морган, Френсіс Дрейк, Чорна Борода … Якими вони були насправді? Які дивовижні і неймовірні пригоди траплялися в їх житті?

З цієї книги можна дізнатися, які навігаційні прилади були у моряків різних століть, якими були кораблі і зброя. А ще як закінчилася хвилююча і кривава епоха піратства, що зломило силу морських розбійників і змусило їх врешті-решт покинути води Карибського моря. Захоплюючі історії, цікаві факти і барвисті ілюстрації роблять книгу захоплюючим джерелом відомостей про історію піратства

Андрій Клімов

Славетні Гетьмани України

«Славетні гетьмани України» — науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних керманичів Війська Запорізького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.

Крім того, видання цікаве поданими в ньому картами з унікальної приватної колекції європейських карт XVI — XVIII століть Андрія Осадчука.

Кожна карта — це особливий погляд європейців на територію України того часу з усім різноманіттям її поділу, кордонів і назв: від найдавнішого уявлення Птолемея про Сарматію до детального опису України на картах французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана.