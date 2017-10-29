Вже у понеділок, 30 жовтня, ви знову побачите улюбленого героя «Хата на тата-5»– Юрія Яценко. Глядачі так полюбили найспівочішого тата всіх сезонів, що ми вирішили знову показати, як Юрій Яценко перевтілювався з егоїстичної зірки сільського масштабу на турботливого батька та чоловіка.

Юрій Яценко заробляє тим, що співає у місцевих ресторанах. Гроші тато витрачає на свої сценічні костюми та апаратуру. Більш того, він записав пісню «Мені все до зірки» і зняв приголомшливий однойменний кліп. З цією композицією співак мріє виступити на «Євробаченні». Від дружини герой приховує, що частина сімейного бюджету йде на його уроки з вокалу, оскільки співати тато не вміє.

Аби прогодувати чоловіка-зірку мама сімейства Яценко важко працює і утримує велике господарство. 14-річні дочки-двійнята їй ні краплі не допомагають. Дівчата мріють про заміжжя, а весь свій час витрачають на пошуки багатих женихів і роблять селфі для соціальних мереж.

Як же тато буде виконувати всі завдання і чи не осоромиться перед дружиною і своїми кумирами – Павлом Зібровим і Олегом Винником?

Дивіться вже в цей понеділок, 30 жовтня, у випуску 12 «Хата на тата-5»!