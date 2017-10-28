«Один за всіх» -10: що чекає на глядачів у 9 випуску

9 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. У цьому випуску в студії спробують розібратися, хто ж насправді причетний до трагедії 17-річної дівчини. Історія, яка днями шокувала всю країну. Детальніше – в матеріалі.

Більше тижня вся країна не може оговтатися від новини про звіряче побиття 17-річної дівчини, що сталося в місті Малин Житомирської області. Неповнолітню дівчину протягом двох годин жорстоко катували, а після без свідомості залишили вмирати. Вона напівжива пролежала на вулиці близько 8 годин, поки її не знайшла випадкова перехожа. Дівчина потрапила до лікарні з безліччю серйозних травм та відразу впала в кому. Але найстрашніше – над дівчиною жорстоко познущалися її знайомі…

Хто спровокував криваву бійку? Які жахливі подробиці розповість у студії головна підозрювана? Та чи зізнається вона у скоєнному?

Дивіться вже завтра о 21:20 в 9 випуску «Один за всіх» -10