У листопаді, як правило, починаються перші заморозки, ми дістаємо з шаф светри, пухові куртки та випиваємо річну норму чаю. Але по-справжньому у таку погоду нас зігрівають теплі стосунки з близькими, а особливо – з коханими. Про події у особистому житті кожного знака зодіаку вам розповість наш любовний гороскоп на листопад 2017.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Овен:

У Овнів листопад 2017 буде по істині солодким. Останній місяць осені зміцнить ваші сімейні узи, а романтична атмосфера пануватиме всю декаду листопада. Не бійтеся підняти колишні питання – взаєморозуміння з партнером буде на вищому рівні.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Тілець:

Тельці будуть оточені коханням, як ніколи раніше. Листопад – прекрасна пора для вирішення питань, пов’язаних з організацією весілля. У цьому місяці ви з партнером будете на одній хвилі. Для одиноких Тельців зірки обіцяють новий роман, якій також може перерости в серйозні стосунки.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Близнюки:

Для Близнюків листопада стане місяцем змін в особистому житті. Осінь завершиться радісною новиною від коханої людини. Любовний гороскоп радить одиноким Близнюкам придивитися до свого оточення – дехто з ваших друзів або колег вже давно у вас закоханий.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Рак:

У першій половині листопада байдужість Рака до партнера може зіграти злий жарт. Постарайтеся максимально приділяти увагу коханій людині, інакше ризикуєте його втратити. Відкиньте всі сумніви і не бійтеся проявляти свої почуття. Романтичний сюрприз без приводу – ідеальний варіант для всплексу стосунків.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Лев:

Листопад для Львів – час експериментувати на любовному фронті. Спробуйте щось нове у стосунках, і не звертайте уваги на реакцію оточуючих. Звичайно, у межах розумного. Мрія всього вашого життя – подорож з коханим автостопом? Ну що ж – дерзайте! Зірки на вашому боці!

Любовний гороскоп на листопад 2017 Діва:

На сімейних представників цього знака у листопаді чекають випробування на вірність. Найчастіше раціональні та розважливі Діви ризикують втратити голову через зустріч з колишнім партнером. Однак друга декада місяця стримає ваш запал, і ви не зробите непоправних помилок.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Терези:

Ви зможете реалізувати багато починань і мрій. Кохана людина буде всіляко надихати вас на нові звершення. Але все вийде не відразу. Наберіться терпіння, і удача вам посміхнеться. Протягом першого тижня листопада ви опинитеся у центрі уваги протилежної статі, але не піддавайтеся на провокації.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Скорпіон:

У листопаді на Скорпіонів чекає несподіваний подарунок від коханої людини. І необов’язково матеріальний. Зірки обіцяють сімейним Скорпіонам сплеск у відносинах. Крім того, ви відкриєте таємниці своїх рідних і будете приємно здивовані. У другій декаді листопада не піддавайтеся тиску друзів і колег і приймайте рішення, слухаючи своє серце.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Стрілець:

Шанси зустріти свою любов у листопаді у Стрільців невеликі. Тому направте енергію у інше русло – приділіть час саморозвитку і хобі. Для сімейних Стрільців прийшла пора переглянути свої відносини. Висловіть все, що накипіло на душі, але будьте великодушні.

Любовний гороскоп на листопад 2017 Козеріг:

Козерогам зірки обіцяють білу смугу в особистому житті. У листопаді вас оточать увагою і турботою. При цьому не забувайте відповідати улюбленим тим же. Запропонуйте своїй половинці забути про рутині і влаштуйте романтичний вікенд в кінці місяця.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Водолій:

Перша половина листопада обіцяє представникам Водолія зміни у житті. Проявіть мудрість і не приймайте рішення на емоціях. Загострення пристрастей вщухне до кінця місяця і ви залишитеся задоволені собою. Намагайтеся не брати критику близько до серця і витягніть вигоду з ситуації, що склалася.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Риби:

Рибам варто спокутувати провину за минулі образи на адресу своїх близьких. У листопаді цей знак зодіаку може отримати бажаний другий шанс від коханої людини. Не прогавте шанс налагодити відносини з тими, хто вам дуже дорогий.