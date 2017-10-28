«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники у п’ятому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 5 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Наймістичніший проект країни продовжує дивувати глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями героїв, які учасники розкривають під час випробувань. Завтра екстрасенси не тільки проведуть «обстеження» вагітних жінок та розкриють таємниці з їхнього особистого життя, але і розслідують таємничу загибель двох братів із Запорізької області. Детальніше – в матеріалі.

Учасники 17 сезону «Битви екстрасенсів» продовжують боротися за звання кращого ясновидця країни. У першому випробуванні вони проведуть справжнє екстрасенсорне «обстеження” вагітних жінок. Однак майбутні мами будуть по-справжньому шоковані після почутого… А головною загадкою залишиться питання – чому екстрасенси відчують вагітність тільки чотирьох жінок, якщо дитину чекають всі п’ять героїнь?

Після першого випробування екстрасенси відправляться в село Верхня Криниця Запорізької області, де розслідують справу зневіреної матері, яка за чотири місяці втратила двох синів. Ясновидці з’ясують причину таємничої смерті чоловіків, а також дізнаються, що тягне на той світ онука нещасної героїні.

Крім того, вперше на проекті утворюється любовний трикутник!

Чи стануть почуття ясновидів перешкодою в проходженні випробувань? Хто з учасників заявить про бажання піти з проекту? Яке рішення приймуть члени журі?

Дивіться вже завтра о 19:00 в 5 випуску «Битви екстрасенсів»-17!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ