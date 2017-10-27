Визначити фази Місяця, а також дізнатися, як вони впливають на наше життя, вам допоможе місячний календар на листопад 2017. Ми вкажемо сприятливі та несприятливі дні, що полегшить вам планування справ на місяць.

Місячний календар:

Молодик: 18 листопада

Повний Місяць: 4 листопада

Перша чверть: 26 листопада

Остання чверть: 10 листопада

Зростаючий Місяць: 1-3 листопада і 19-30 листопада

Спадаючий Місяць: 5-17 листопада

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Фази Місяця по-різному впливають на людину і природу в цілому. Тому справи краще починати при зростаючому Місяці, бажано одразу після молодика. А завершувати – при спадаючому Місяці, але потрібно встигнути до молодика.

Сприятливі дні в листопаді 2017: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 29 листопада

Під час молодика, повного Місяця, першої та останньої чверті Місяця намагайтеся не планувати важливі справи і не розпочинати нові проекти.

Несприятливі дні в листопаді 2017: 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 30 листопада

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