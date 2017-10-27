Завтра, 28 жовтня, у випуску 9 «Х-фактор»-8 ви побачите, як учасники долатимуть випробування у тренувальному таборі. Попереду безсонні ночі, музичний 120-годинний марафон і перевірка на міцність. У команду до суддів потраплять лише найсильніші. Детальніше – у матеріалі.

Нещодавно ви дізналися, як проходили зйомки кастингів на «Х-фактор»-8. Ми знаємо, що ви також з нетерпінням чекаєте на наступний етап відбору на шоу – тренувальний табір. На щастя, чекати залишилося недовго, адже вже завтра, 28 жовтня, ми проведемо вечір Х разом.

У восьмому сезоні учасникам доведеться несолодко. Права на помилку немає ні у кого. У тренувальному таборі судді оберуть сотню найкращих, а після жорсткої боротьби за місце у команді журі залишаться лише 32 учасники.

Нарешті судді дізнаються, якою категорією опікуватимуться – «Хлопці», «Дівчата», «30+» і «Гурти».

Хто з учасників не зможе впоратися з втомою і у кого здадуть нерви? Чому судді пошкодують про те, що сказали «так» деяким учасникам?

Дізнайтеся вже завтра 28 жовтня в 19:00 в ефірі телеканалу СТБ!