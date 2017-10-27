27 жовтня 2017 в Україні оголошено всеукраїнський день пам’яті. Приурочений він до 80-річчя з часу масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох.

Урочище Сандрамох, яке знаходиться в республіці Карелія стало місцем поховання для знищених на материку в’язнів Соловецьких таборів і Біломорсько-Балтійського Кана. 27 жовтня, а також з 1 по 4 листопада 1937 року тут розстріляли 1111 осіб, серед яких 170 українців. Всі ці люди біли письменниками, вченими та акторами.

Про урочище Сандрамох, як про могильник НКВД стало відомо лише в 1997 році, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом з головою спілки «Меморіал» з Петербурга Веніаміном Іоффе. Всього на цій території виявлено 236 розстрільних ям.

У день пам’яті 27 жовтня 2017 року телерадіоорганізації зобов’язані внести в телерадіопередач та сітки мовлення такі зміни:

поширювати мінімум раз о 2:00 в ефірному часі інформацію про день пам’яті;

припинити трансляцію комедійних і еротичних фільмів, гумористичних передач;

під час телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку, які доречні в подію;

оголосити о 12.00 хвилину мовчання з супроводом звуку метронома, якщо інше не передбачено відповідним нормативно-правовим актом.

У зв’язку з цим сьогодні на Телеканалі СТБ в ефір не вийде комедійний серіал «Коли ми вдома».