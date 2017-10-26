«Сюрприз, сюрприз!»: Вєрка Сердючка стала частиною найдобрішого шоу країни

Сюрпризи, сюрпризи і ще раз сюрпризи! Вже завтра, о 20:00 на СТБ, їх стане більше. Дев’ятий випуск найдобрішого шоу країни познайомить глядачів з героями, вчинки яких гідні того, щоб про них дізнався кожен. Більш того, навіть Вєрка Сердючка подякує одного з українських сміливців! Чого ще чекати від «Сюрприз, сюрприз!» випуск 9 – дізнайтеся в матеріалі.

У п’ятницю, 27.10.2017 «Сюрприз, сюрприз!» продовжить доводити, що доброта і сміливість українців не знає меж. Так героями проекту стануть діти, які зібрали гроші на лікування тяжкохворої мами. За це їх чекає справжня казка просто в студії, а також далеко за її межами. Глядачі познайомляться з чоловіком, якого віднесло на 70 км у відкрите море на надувному крузі, з паралімпійцем, який, попри перешкоди, йшов до своєї мети. Ви почуєте надихаючу історію 70-річної бабусі-альпіністки, а також героїні, яка врятувала чоловіка від самогубства ціною власного здоров’я. Дізнаєтеся про вчинок відважного хлопця, який кинувся у вогонь, щоб врятувати людей похилого віку від пожежі. За це Вєрка Сердючка підготувала для героя запаморочливий сюрприз. Як це було? Хто отримає в подарунок автомобіль? За якийсь вчинок герой проекту відправиться до Парижа?

Дивіться «Сюрприз, сюрприз!» випуск 9 завтра, 27.10.2017, о 20:00, на СТБ!