СТБ отримав 6 нагород у конкурсі Ukrainian Design: The Very Best Of 2017

25 жовтня щорічний Національний конкурс дизайну Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 вшосте оголосив переможців. Телеканал СТБ отримав відразу шість нагород: за найкраще лого телепрограми, промо-кампанію і візуальну айдентику.

Двома престижними нагородами The Very Best of відзначені лого кулінарної програми «Все буде смачно» (категорія TV Program-Logo) і промо-кампанія медичного реаліті ««Я соромлюсь свого тіла» (категорія TV Program / Film Promo-Campaign).

«Завдання, яке стояло перед нами по промо-кампанії «Я соромлюсь свого тіла» – наочно проілюструвати, що лікарі проекту здійснюють унікальні операції і рятують людей. Ми перебрали кілька ідей, серед них були навіть набагато жорсткіші та провокативніші, ніж ця. Але у підсумку вирішили передати нашу ідею у максимально метафорично формі. Поширену фразу «його зібрали буквально по шматочках» ми і показали буквально – лікарі проводять операцію і збирають людину з пазлів», – розповідає керівник відділу спеціальних подій Олег Клюєв.

Чотири нагороди Best of дісталися за айді каналу 2017 року (TV Channel Visual Identity), візуальну айдентику відразу двох проектів «Все буде смачно» і «Холостяк» (TV Program Visual Identity) і промо-кампанію шоу «Зважені та щасливі. Чоловіки проти жінок »(TV Program / Film Promo-Campaign).

«Особливістю шостого сезону реаліті «Зважені та щасливі» було змагання чоловічої і жіночої команд, яких тренують чоловік і жінка – Слава та Марина Узелкови. Таке подвійне змагання статей (між учасниками й Узелковими) хотілося зобразити максимально яскраво. Наша метафора: тренер, який допомагає нашим героям скинути зайву вагу – це скульптор, який бере скульптуру товстуна і відсікає від неї все зайве. А у результаті виходять ідеальні чоловіки та жінки», – додає Олег Клюєв.

«Спочатку у логотипі «Все буде смачно!» був тільки шрифт. Перед командою СТБ стояло завдання створити впізнавану форму та знайти унікальний символ. Після обговорення безлічі варіантів зупинилися на каструльці, як головного об’єкту будь-якої кухні. У рамках інтернатури Світлана Лазарєва зробила візуалізацію концепту інтеграції у лого того чи іншого інгредієнта – з цього і народилася ідея, яку ми використовували в оформленні нового сезону проекту. Після «бабли» з логотипом робив майже весь відділ дизайну, але найбільше їх зробила Тетяна Гостєва-Говорова, а анімацію до них – Олександр Рязанов. На даний момент у нас понад 100 різних «баблів» з різними інгредієнтами на всі випадки життя. Від пива до морозива», – відкриває секрети створення кулінарної айдентики керівник відділу дизайну телеканалу СТБ Дмитро Литвиненко.

Нагадаємо, щорічний конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 проходив у рамках тижня креативності Ukrainian Creative Week.