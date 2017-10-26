Якими будуть тенденції коротких зачісок у 2018 році? Як укласти своє волосся в майбутньому році, щоб виглядати стильно і привабливо? Ми підібрали найкращі короткі зачіски, які надихнуть вас на новий образ.

Перевагою короткого волосся залишається його універсальність. Такі стрижки виглядають неймовірно стильно і підходять жінкам різного віку. Обирайте коротку зачіску, якщо у вас чиста шкіра, симетричні риси обличчя і правильна форма черепа. В іншому випадку всі недоліки та проблемні ділянки будуть більш помітними й підкресленими.

Асиметрія стане популярним прийомом у створенні модних зачісок на коротке волосся у 2018 році. Актуальними будуть також стрижки “піксі”, вкорочене каре, боб і гаврош. На думку провідних дизайнерів і стилістів, карамель, глибокий фіолетовий і коньячний відтінки будуть особливо важливі в створенні образів з коротким волоссям.

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Боб

Найбільш зручна зачіска, яка не втрачає популярності багато років. І це все завдяки її здатності адаптуватися під будь-яку зовнішність. Додатковими перевагами виділяємо легкість в укладанні й рідкісну корекцію. Ви можете поекспериментувати із фарбуванням, а також з довжиною на потилиці та біля обличчя.

Гаврош

Ця тенденція повернулася до нас з 90-х років. Додайте до цієї зачіски фарбування або тонування. Крім того, рвані краї або ефект багатошаровості будуть виглядати незвично.

Піксі

Ця стрижка виглядає так: довге волосся на маківці та дуже коротке на потилиці і скронях. Така зачіска підійде жінкам з тонким, слабким волоссям. До того ж вона підкреслює лінію шиї та овал обличчя, візуально роблячи жінку молодшою. Піксі швидко сохне і не вимагає особливих зусиль при укладанні. Носіть цю зачіску з рваними кінцями і подовженим асиметричним чубчиком, який можна пофарбувати в різні кольори.

Вкорочене каре

Ця зачіска ніколи не вийде з моди та завжди буде стильною і привабливою. Класичну стрижку слід доповнити рваними пасмами, недбалим укладанням і кучерями. Правильно обстрижене каре не вимагає особливої ​​уваги при укладанні. Достатньо просто висушити волосся.

Асиметрія

Асиметричні зачіски створюються на основі каре, бобу або піксі, але до них додається індивідуальний контур. Таке поєднання волосся різної довжини і фактурних пасм підходить для будь-якої форми обличчя. Чубчик набік буде виглядати особливо ефектно з такою зачіскою. Також можете зачесати волосся набік, зробивши косий проділ. Багаторівневі зачіски легко укладаються, віднімаючи зовсім небагато часу.

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