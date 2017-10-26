Сьогодні, 26 жовтня, виповнилося 40 років легендарному фільму «Службовий роман». Компанія Google, за доброю традицією, відзначила дату пам’ятним дудлом. Подробиці, а також улюблені цитати культової картини «Службовий роман» – в нашому матеріалі!

«Службовий роман» вийшов на екрани 26 жовтня 1977 року. Складно повірити, але пам’ятна подія сталася 40 років тому. Незабаром знаменита картина Ельдара Рязанова стала однією з найулюбленіших, її невпинно переглядали і розбирали на цитати. Більш того, саме вона стала лідером прокату 1978 року, зібравши понад 58 мільйони глядачів. Виконавці головних ролей – Аліса Фрейндліх, Андрій М’ягков, Світлана Немоляєва, Олег Басілашвілі, Лія Ахеджакова – блискавично закохують у себе. Разом з ними глядач сміявся над тонким гумором, переживав романтичні моменти, танцював і поділяв іронію ситуацій.

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Творець дудла, Джуліана Чен, пояснила, що вибрала одну з найбільш пам’ятних сцен фільму: «Коли я вперше побачила сцену, де Анатолій ставить окуляри Людмили Прокопівни на черевик, я відразу подумала, що це чудовий кадр для майбутнього дудла! Безумовно у фільмі дуже багато сцен, які не залишають глядачів байдужими – відчайдушні танці Анатолія Єфремовича на вечірці у Самохвалова, уроки граціозної і впевненої ходьби Калугиної, «анонімні» гвоздики, перше незручне побачення головних героїв. Весь фільм я стежила за тим, як Людмила Прокопівна ставала все більш впевненою, пишалася її успіхами і раділа щасливій ​​розв’язці».

Згадаймо найкращі моменти легендарного фільму разом. Читайте 7 знаменитих цитат «Службового роману»:

1. Я вважаю вас найпрацелюбнішим…

Хм! Що ви, що ви!

Не «Хм», а працьовитим працівником.

Що ви, Людмила Прокопівна, чи варто так мене балувати? (Людмила Прокопівна Калугіна «Мимра», Анатолій Єфремович Новосельцев)

2. Друзі стверджують, що у мене гарний .. баритональний .. дискант

Зачекайте, мене осінила здогадка: ви п’яний?

Ні, що ви! Коли я п’яний, я буйний. Ги-ги-ги! Ось. А зараз я тихий.

Мені пощастило. (Людмила Прокопівна Калугіна «Мимра», Анатолій Єфремович Новосельцев)

3. Не носив я вам букетів! Чому я… Що я, очманів, чи що?! Блекоти об’ївся?! (Анатолій Єфремович Новосельцев)

4. Шура, якщо пам’ять мені не зраджує, ви числитеся в бухгалтерії?

На мою думку так…

Ви це добре пам’ятаєте?

Так, здається… (Людмила Прокопівна Калугіна «Мимра», Шура)

5. Ми називаємо її «наша мимра». Звичайно, за очі. (Анатолій Єфремович Новосельцев)

6. Мало того, що ви брехун, боягуз і нахаба, – ви ще й забіяка!

Так, я міцний горішок! (Людмила Прокопівна Калугіна «Мимра», Анатолій Єфремович Новосельцев)

7. Ми ж з Вами вже попрощалися! Попрощалися?

Так давайте привітаємося! (Людмила Прокопівна Калугіна «Мимра», Анатолій Єфремович Новосельцев)