«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями зіткнуться учасники на 9 тижні

«Зважені та щасливі»-7 випуск 9 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня Надія Матвєєва перевірить наскільки уважними були чоловіки до своїх половинок за весь період їх відносин. І поки у чоловіків «Все буде добре» – дівчата відстоюватимуть честь своєї пари на складному випробуванні, ризикуючи цілком поринути в бридке болото. Детальніше – в матеріалі.

Учасники 7 сезону «Зважені та щасливі» продовжують боротися за щастя сім’ї. Цього тижня в студії проекту «Все буде добре» чоловіки відповідатимуть на питання Надії Матвєєвої, щоб перевірити наскільки добре вони знають своїх коханих. Але не все так просто! Кожна невірна відповідь стане «колом в спину» їх жінок на випробуванні. Однак не стільки бруски, що впиратимуться в спину, скільки відповіді хлопців, поставлять жінок в незручне становище. І ті пари, які не зможуть скласти іспит на знання одне одного, потраплять на найекстремальнішу «Битву слабких», де вперше в сезоні за місце на проекті боротимуться відразу 4 пари.

Чи зможуть чоловіки впоратися з іспитом Надії Матвєєвої? Хто з дівчат першою опиниться в болоті? Яка пара покаже найгірші результати на зважуванні?

Дивіться вже завтра о 20:00 в 9 випуску «Зважені та щасливі»-7

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