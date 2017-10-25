Найпривабливіший суддя «Х-Фактор»-8, феномен української естради та підкорювач жіночих сердець Олег Винник згадав юні роки. Артист розповів, у підлітковому віці був бунтарем і навіть зізнався, що й зараз слухає рок-музику.

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У репертуарі Олега Винника багато рок-балад, які він виконує на сольних концертах, але телеаудиторія знає його, у першу чергу, за танцювальними хітами. Нова композиція «Як жити без тебе» і рок-н-рольна подача музичного матеріалу розкриє для слухачів ще одну сторону творчості багатогранного артиста. За словами співака, йому дуже близький цей стиль, і він комфортно і гармонійно відчуває себе у новому образі.

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Мало хто знає, що в юності Олег слухав важку музику, а свій перший досвід на сцені отримав, виступаючи у складі рок-гурту і з легкістю виконуючи складні гітарні соло Інгві Мальмстіна. Перші гроші артист заробив на весіллях і дискотеках. Гонорари 15-річний гітарист витрачав на апаратуру, нові інструменти та стильний одяг.



«Я носив рвані джинси та кросівки з різнокольоровими шнурками. Наслідував рок-музикантів, зокрема популярних у той час гуртам Bon Jovi та Europe. Ходив з сережкою у вусі та довгим волоссям. Маму часто викликали до кабінету директора школи, але я не хвилювався з цього приводу, мої батьки завжди були на моєму боці, підтримували мене у всіх починаннях і експериментах. У свої чотирнадцять-п’ятнадцять думав про інше: як зробити класну пісню, круто виглядати і йти вперед», – поділився спогадами співак.

У даний час, Олег Винник також віддає перевагу рок-музиці. У трек-листі артиста часто звучать композиції британців Muse і американців Linkin Park.