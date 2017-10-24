Сьогодні на своєму YouTube-каналі Настя Каменських опублікувала відео з шокуючою заявою – після 11 років існування популярний гурт «Потап і Настя» робить паузу у своїй спільній кар’єрі. Детальніше про те чи розпадається група Насті Каменських і Потапа – читайте у нашому матеріалі.

Настя Каменських завжди розповідає шанувальникам про новини зі свого життя в особистому блозі на YouTube – «NKblog»І сьогодні співачка поділилася відео, у якому разом з Потапом заявила – їхній дует бере паузу.

«У нас є для вас цікава новина – ми вирішили наш дует поставити на паузу. Всі 11 років ми дарували вам гарний настрій та дуже-дуже багато працювали», – сказала Настя Каменських.

Потап розповів про досягнення дуету «Потап і Настя» і пообіцяв, що скоро на всіх чекає сюрприз від артистів.

«У будь-якому випадку стежте за новинами, бо ми готуємо для вас дещо дуже цікаве», – зазначив Потап.

Скільки триватиме пауза гурту, зірки самі не знають.



Сотні тисяч шанувальників дуету по всьому світу гадають – чи означає це, що їхній улюблений гурт скоро розпадеться, або ми все ж почуємо нові хіти «Потап і Настя».

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