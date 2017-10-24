Найстрашніша ніч року вже на порозі. Пора прикрашати будинок, планувати як і де відсвяткувати відьомську ніч, придумати страшний образ, і звичайно ж, продумати плейлист фільмів жахів. Полоскочіть собі нерви та створіть містичну атмосферу за допомогою нашої добірки найцікавіших, найстрашніших та найкрасивіших жахів усіх часів.

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Класика фільмів жахів

Психо

Фільм короля жахів Альфреда Хічкока займає перше місце в рейтингу найкращих фільмів жахів усіх часів. Навіть якщо ви дивилися його вже сто разів, відчуття саспенсу все одно полоскоче вам нерви. Це трилер про молоду дівчину Меріон, яка вкрала на роботі велику суму грошей і втекла з міста. Переночувати вона зупинилася в готелі з дуже дивним господарем.

Пила

Напевно, один з найстрашніших і наймоторошніших фільмів жахів за всю історію кіно. Це ціла серія фільмів, пов’язаних між собою. У кожному з них в центрі сюжету опиняються люди, які стали жертвами маніяка за псевдонімом “Пила”. Він дає їм шанс на порятунок, але для цього потрібно подолати страшні випробування. Найпростіше з яких відрізати самому собі частину тіла. Тож приберіть дітей від екранів і вперед за порцією жаху.

Сяйво

Класика фільмів жахів та черговий шедевр Стенлі Кубрика. Це психологічний трилер про письменника Джека Торренса, який разом з родиною їде працювати наглядачем у віддалений готель у горах. На самому початку історії його попереджають про те, що попередній доглядач вчинив жахливе вбивство. Але Джек значення цьому не надає.

До речі, знятий він за романом Стівена Кінга, але, самому автору, на жаль, кіно не подобається. А ми з радістю в десятий раз переглянемо “Сяйво” і отримаємо задоволення від тривожної атмосфери та акторської гри Джека Ніколсона.

Нові фільми на Хеллоуїн

Відьма з Блер: Нова глава

Продовження культового фільму жахів 1999 року “Відьма з Блер: курсова з того світу”. Джеймс знаходить відеозапис, після якого в нього з’являється надія знайти свою зниклу сестру. Разом з друзями вони відправляються в той самий ліс, який відомий легендою про відьму з Блер. Звичайно ж, там на них чекають найстрашніші жахи, які вони навіть не могли уявити.

Воно

Фільм знятий за романом Стівена Кінга екранізують вже не перший раз і версію 2017 року сміливо можна назвати найкращою. У центрі сюжету, семеро підлітків з міста Деррі, в якому вже багато років пропадають діти. А викрадає їх загадкове “воно”, яке перевтілюється в моторошного клоуна Пеннівайза.

До речі, саме стрічка “Воно” 2017 року в вересні стала найкасовішим хоррором в історії.

Багряний пік

Про будинок, в який приїжджає головна героїня ходить недобра слава. Жителі округи кажуть, що коли настає зима він покривається кривавим снігом. Щось не так і з господарями будинку – молодим чоловіком і його сестрою.

Цей дуже красивий фільм ідеально підійде саме для перегляду на Хеллоуїн. У ньому кожна сцена зроблена з неймовірним естетичним смаком. Крім того, знімаються у кіно чудові актори Міа Васиковська, Джессіка Честейн і Том Хіддлстон. А режисер фільму Гільєрмо дель Торо.

Фільми на Хеллоуїн для всієї родини

Жах перед Різдвом

Чудовий варіант для перегляду хеллоуїнського фільму з дітьми. Ви будете здивовані, але фільм зняв не Тім Бертон, як всі вважають, а Генрі Селік.

Мультфільм розповідає про царство Хеллоуїн в якому живуть мерці, привиди, упирі та інша нечисть. Одного разу один з жителів цього світу Джек Скелінгтон потрапляє в місто Різдва, де панує добро і щастя. Джек викрадає Санту і займає його місце. Все це відбувається під чудову музику Денні Ельфмана.

Сонна лощина

Головний герой фільму Ікабод Крейн відправляється в Сонну Лощину, аби розслідувати вбивства вчинені вершником без голови. Без цього фільму знятого Тімом Бертоном, наповненого чорним гумором, романтикою і жахами не обійдеться жоден Хеллоуїн. Головні ролі в ньому виконують Джонні Депп, Крістіна Річчі та Крістофер Уокен.

Віднесені привидами

Найзагадковішу нечисть, звичайно ж, можна побачити в роботах японського режисера-аніматора Хаяо Міадзакі.

Головна героїня Тіхіро разом з батьками потрапляють в дивне містечко, яке оживає з настанням темряви. Виявляється, що усе місто населене духами і примарами, а керує всім цим могутня відьма. Щоб врятувати батьків і знайти дорогу додому Тіхіро влаштовується до відьми на роботу.

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