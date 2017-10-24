Навчальний рік почався нещодавнл, а багатьом школярам, а також їх батькам – хочеться дізнатися: коли почнуться і скільки триватимуть осінні канікули в школі 2017 року і зимові канікули 2018-го. Коли ваше чадо зможе з чистою совістю замінити підручники і зошити на мультики і зустрічі з друзями – читайте в матеріалі.

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За рекомендаціями Міністерства освіти – керівництво кожної школи самостійно вибирає зручний графік проведення осінніх і зимових канікул. Більшістю середньоосвітніх навчальних закладів обрано такий графік:

Для шкіл, де навчання традиційно розбито на чверті:

осінні канікули – з 28 жовтня по 6 листопада 2016 року зимові канікули – з 25 грудня по 9 січня 2017 року

До старту осінніх канікул залишилося зовсім трохи – заздалегідь придумайте, як зайняти свою дитину, щоб вона не просиділа цілий тиждень біля екрану телевізора!

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