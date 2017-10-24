Найстрашніша ніч року наближається з неймовірною швидкістю, адже вже зовсім скоро шанувальники Хеллоуїна з усього світу вберуться у жахливі карнавальні костюми. Які образи на Хеллоуїн 2017 дозволять вам виглядати страшно красиво? Дізнайтеся ефектні ідеї у нашому матеріалі!



Образ мертвої нареченої на Хеллоуїн 2017 створити абсолютно просто, але виглядатиме він страхітливо!

Максимально блідий макіяж, сині пасма у волоссі та холодний погляд розбурхають навіть найсміливіших спостерігачів!

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Для того, щоб підібрати вбрання до образу, ідеально підійде стара вечірня сукня. За бажанням, ви можете розфарбувати її необхідними кольорами!

Зомбі також підкорить всіх любителів страшної краси!

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Цей образ не тільки змусить жахнутися всіх навколо вашим перевтіленням, але і дасть нове життя найстарішим речам!

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада популярними є і образи для дівчат на Хеллоуїн 2017 – вампірів. Варто зазначити, що такий вибір дозволить вам жахнути, залишаючись неймовірно спокусливою у цей же час!

Чорна сукня, вуаль, суворий костюм, мереживні доповнення… втілити фантазію в образі вампіра зможе кожен!

Всі жінки трохи відьми, тим більше у це свято!

Ковпак, чорна класика, червоні або чорні губи, і навіть мітла!

Один з наймиліших образів порцелянової ляльки легко може стати одним з найжахливіших цієї ночі!

Втілити ляльковий образ допоможуть найсвітліші тони, пухкі губки, довгі вії та бліда шкіра!

Проявіть фантазію, сміливо експериментуйте, і на Хеллоуїн 2017 ваш образ буде незабутнім!