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Який образ вибрати на Хеллоуїн: варіанти для дівчат

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Найстрашніша ніч року наближається з неймовірною швидкістю, адже вже зовсім скоро шанувальники Хеллоуїна з усього світу вберуться у жахливі карнавальні костюми. Які образи на Хеллоуїн 2017 дозволять вам виглядати страшно красиво? Дізнайтеся ефектні ідеї у нашому матеріалі!

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Образ мертвої нареченої на Хеллоуїн 2017 створити абсолютно просто, але виглядатиме він страхітливо!

Образ мертвої нареченої на Хелловін

Образ мертвої нареченої стане оригінальним доповненням ночі на Хелловін!

Максимально блідий макіяж, сині пасма у волоссі та холодний погляд розбурхають навіть найсміливіших спостерігачів!

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Вибір макіяжу і аксесуарів для образу мертвої нареченої також дає можливість для експериментів

Вибір макіяжу та аксесуарів для образу мертвої нареченої також дає можливість для експериментів.

Стара вечірня сукня розкриє фантастичний образ повністю!

Стара вечірня сукня розкриє фантастичний образ повністю!

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Для того, щоб підібрати вбрання до образу, ідеально підійде стара вечірня сукня. За бажанням, ви можете розфарбувати її необхідними кольорами!

Зомбі також підкорить всіх любителів страшної краси!

Образ зомбі дасть вам можливість створити найдивовижніші деталі як в макіяжі, так і вбранні!

Образ зомбі дасть вам можливість створити найдивовижніші деталі як в макіяжі, так і вбранні!

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Розкрити образ зомбі вам допоможе навіть найпростіше декороване вбрання!

Розкрити образ зомбі вам допоможе навіть найпростіше декороване вбрання!

Всі найстаріші речі вам якраз знадобляться!

Всі найстаріші речі вам якраз знадобляться!

Цей образ не тільки змусить жахнутися всіх навколо вашим перевтіленням, але і дасть нове життя найстарішим речам!

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада популярними є і образи для дівчат на Хеллоуїн 2017 – вампірів. Варто зазначити, що такий вибір дозволить вам жахнути, залишаючись неймовірно спокусливою у цей же час!

Чорні стрілки, доповнені тінями і червоною помадою внесе не тільки жахливу, але і спокусливу нотку!

Чорні стрілки, доповнені тінями і червоною помадою внесе не тільки жахливу, але і спокусливу нотку!

Ідеальним вбранням для образу вампіра стане навіть класика!

Ідеальним вбранням для образу вампіра стане навіть класика!

Чорна сукня, вуаль, суворий костюм, мереживні доповнення… втілити фантазію в образі вампіра зможе кожен!

Всі жінки трохи відьми, тим більше у це свято!

Павутина, чорні одіяння, відьомський ковпак і навіть мітла!

Павутина, чорні одіяння, відьомський ковпак і навіть мітла!

Ковпак, чорна класика, червоні або чорні губи, і навіть мітла!

Образ чаклунки прийдеться багатьом до вподоби!

Образ чаклунки прийдеться багатьом до вподоби!

Один з наймиліших образів порцелянової ляльки легко може стати одним з найжахливіших цієї ночі!

Ніжна порцелянова лялька може легко перетворитися у найстрашніший кошмар!

Ніжна порцелянова лялька може легко перетворитися у найстрашніший кошмар!

Втілити ляльковий образ допоможуть найсвітліші тони, пухкі губки, довгі вії та бліда шкіра!

Створити ляльковий макіяж простіше простого!

Створити ляльковий макіяж простіше простого!

Світлі лінзи додадуть загадковості вашому обличчю на Хелловін!

Світлі лінзи додадуть загадковості вашому обличчю на Хеллоуїн!

Проявіть фантазію, сміливо експериментуйте, і на Хеллоуїн 2017 ваш образ буде незабутнім!

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