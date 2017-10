Фіналісти «Х-фактор»-7 молодий полтавський поп-рок-гурт Mountain Breeze випустив свій другий сингл під назвою «WWWT (What`s Wrong With That)». Авторами пісні виступили відомі шведські музиканти. Детальніше про прем’єру – у нашому матеріалі.

«Для нас це, свого роду, «бойовик» – пісня дуже драйвова та приголомшливо звучить наживо. Ми грали її на великих фестивалях цього літа і дуже круто, що слухачі підхоплюють «WWWT» з перших акордів, а до кінця пісні вже щосили співають її разом з нами! »- прокоментував Саша Біляк, лідер Mountain Breeze.

А для того, щоб ви теж підспівували Mountain Breeze, ми вирішили поділитися словами пісні «WWWT».

Whats Wrong With That

I know I forget your birthdays

I know that I mess things up

I know that it’s always too late

To make it up to yа

I’m not like your other boyfriends

I’m not like, now what’s his name?

I’m not like the bearded hipster

Or the guy with Armani shades

And I’m

So far from being perfect

But at least I’m being honest

Not like your average kind of guy

What’s wrong with that

Baby this who I am

And I ain’t got a perfect plan

What’s wrong with that

You wish I was a better man

But honey I don’t think I can

What’s wrong with that

Oh oh oh ooh ooh

What’s wrong with that

I know you don’t like the pictures

That I put on my Instagram

Everyone’s got their own opinion

I’m not asking for double taps

Hey I’m

So far from being perfect

But at least I’m being honest

Not like your average kind of guy

Авторами синглу виступили шведські музиканти Chris Wahle і Andreas Öhrn, для яких це вже не перший досвід співпраці з Mountain Breeze.

«Робота з хлопцями – це задоволення для нас. Вони ідеально передають все, що ми задумали як автори, і надихнувшись їхнім виконанням Running Low, ми і написали «WWWT», – розповів Chris Wahle.

«Ця пісня про те, що всі люди різні. Потрібно приймати людину такою, якою вона є, з її сильними і слабкими сторонами та цінувати її індивідуальність і неповторність!»- додали Mountain Breeze.

Також підопічні Андрія Данилка почали роботу над зйомками кліпу на «WWWT» і обіцяють до кінця року випустити свій перший студійний альбом.

Давайте послухаємо нову пісню Mountain Breeze разом просто зараз!