Із приходом осені дні стають холоднішими та коротшими, адже на носі зима! Саме в цю пору в багатьох виникає запитання: коли переведення годинника на зимовий час 2017 в Україні? До яких порад варто прислухатися, аби новий режим не вибив із колії, а навпаки, допоміг ще ефективніше працювати й чудово проводити дозвілля?

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У ніч із суботи на неділю, 29 жовтня о 4 ранку, Україна переведе стрілки годинника на одну годину назад.

Багато фахівців стверджують, що переведення годинника на зимовий час – це подія, до якої потрібно готуватися заздалегідь, аби уникнути всіх можливих негативних наслідків. У цей період важливо не забувати про правильний раціон харчування, а також розпорядок дня. Варто стежити за режимом сну, вживати вітаміни, овочі та фрукти.

Коли переводимо годинник на зимовий час, потрібно слідувати звичному режиму, не переїдати, а також намагатися уникати стресових ситуацій. Уже через 14 днів організм повністю адаптується до зміни світлового дня, але щоб зробити цей період максимально сприятливим, не варто планувати на вечір зайвих фізичних, інтелектуальних та емоційних навантажень. Перехід на зимовий час 2017 – саме той період, коли необхідно більше спілкуватися з близькими та друзями, відпочивати й набиратися сил!

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