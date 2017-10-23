У вівторок, 24 жовтня СТБ покаже 17 випуск найкулінарнішого шоу «МастерШеф»-7. У новій програмі учасників чекає одне з найскладніших і відповідальніших завдань. Їм потрібно буде нагодувати по-справжньому особливих гостей – дітей-переселенців.

Володимира Троцького цей момент торкнув особливо, адже своє дитинство він провів у дитбудинку. Побачивши малюків, Володимир зовсім розхвилювався.

«У п’ять років у мене не стало тата, в 8 років – мами… Я не можу дітям приготувати щось несмачне або щось погане», – каже Володимир, адже дуже добре розуміє цих малих.

Ектор підтримав Троцького і зазначив, що вірить в здібності учасника. Чи зможе виправдати Володимир довіру 30 дітей-переселенців і самого Ектора? Дивіться в 17 випуску «МастерШеф»-7 у вівторок, 24 жовтня, о 20.00 на СТБ.